Fen lisesi taban puanları 2022 İstanbul-Ankara-İzmir en düşük fen lisesi taban puan sıralaması

LGS taban puanları 5 Haziran'da yapılan LGS sınavının ardından öğrencilerin gündeminde. LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak fakat öğrenciler şimdiden 2022 lise taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki 2022 yılında Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ne olacak?

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Binlerce 8. sınıf öğrencisinin girdiği LGS sınavları 5 Haziran'da sona erdi. LGS sonuçları 30 Haziran'da ilan edilecek. Sınav sonuçları daha açıklanmadan yayımlanan soru-cevap anahtarı ile ortalama puanlarını öğrenen öğrenciler 2022 lise taban puanlarını araştırmaya başladılar. Peki 2022 yılında Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları ne olacak?

Geçtiğimiz yıl 2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayımlanmıştı.

Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor. İşte 2021 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi

2021 LİSE-LGS TABAN PUANLARI...

YEP ne demek, nasıl hesaplanır:

LGS sonuçlarının açıklandı, sonuçlarını sorgulayan öğrenciler yerleştirme esas puanı nedir ve ne işe yarar sorularının yanıtını araştırıyor. Yerleştirmeye Esas Puanı, okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Peki YEP puanı nasıl hesaplanır?

YEP Puanı Nedir?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sisteminde çıkan YEP puan sistemi, öğrencilerin liselere girişini kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. TEOG yeni sisteminde, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için kullanması gereken puana türüne Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP denilir.

TEOG sisteminde bulunan YEP puanı, öğrencilerin okullara girmesini kolaylaştırmaktadır. Merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur. Bu puan ile liselere girilebilir. Kayıt sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme ve tercih sürecin 3 farklı döneme ayırmıştır. Bu üç farklı dönem;



*Özel okullara ön kayıt dönemi

*Devlet okullarına kayıt dönemi

*Nakil dönemi şeklindedir.

Bu dönemler belirli aralıklarda olup, YEP puan türüne göre kayıt işlemleri yapılmaktadır.

YEP Nasıl Öğrenilir?

Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile merkezi sınavın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız. Daha sonra merkezi sınav sonucu olan puan ile toplayarak çıkan sonucu ikiye bölmeniz sonucunda Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP puanınızı öğrenmiş olursunuz. Bu puanı öğrenmek için yıl sonu başarı puanlarınızı bilmiyorsanız okuduğunuz okulun öğrenci işlerine gidebilir ve öğrenebilirsiniz. YEP puanınızı da aynı şekilde öğrenci işlerinden yardım alarak öğrenebilirsiniz.

YEP Puanı Nasıl Hesaplanır: YEP puanı, öğrencinin okuduğu okul notlarının ortalaması ile beraber Merkezi Sınav Puanı birleştirilerek oluşturulur. Merkezi puan 700’lük şeklinde sisteme dönüştürülerek, ortaokul sınıflarının Yıl Sonu Başarı Puanlarıyla beraber toplanır ve ikiye bölünür.

Kısaca anlatmak gerekirse, bütün notları örneğin 100 olan bir öğrenci, 300 puan okuldan almışsa ve merkezi sınavlardan da 700 puan almışsa toplamı 1000 puan olup bu ikiye bölünerek YEP puanı bulunmuş olur. Bu hesaplama sonucu itibariyle öğrenci, 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak şekilde gelmektedir. Bu sayede bulduğunuz YEP puanı hesaplama sonucu hangi liselere gideceğinizi hesap edebilir ve tercihlerinizi yapabilirsiniz.