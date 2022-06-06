Acı olay! İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Nato Yolu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, Altınşehir metro durağı yakınında yoldan karşıya geçmeye çalışan Ümraniye Belediyesinde temizlik görevlisi Abdurrahman Aydın'a (67) çarptı.

Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen işçi ağır yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından İETT şoförü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde elindeki çöp arabası ve süpürgeyle yoldan karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisine caddede ilerleyen İETT otobüsünün çarpması yer alıyor.