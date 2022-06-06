BIST 2.641
DOLAR 16,59
EURO 17,83
ALTIN 987,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arkadaşlarının ısrarını dinlemedi canından oldu

Arkadaşlarının ısrarını dinlemedi canından oldu

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte gölet kenarında oturan kişi, bir anda üzerini çıkarıp suya girmek istedi. Arkadaşlarının ısrarına rağmen suya girmekten vazgeçmeyen Sinan Güler, kısa süre sonra boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının uyarıları ve Güler'in son anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatkavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Sinan Güler, bir grup arkadaşıyla birlikte devlet hastanesinin arkasındaki gölete gitti.

Sıcaktan bunalan Güler, arkadaşlarının tüm uyarılarına rağmen suya girdi. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bir süre sonra Güler, yüzerken gölet içinde kayboldu. Güler’i bulamayan arkadaşları 112’yi arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, 112 sağlık ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Bursa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar, gölette arama yaptı. Yapılan arama sonucunda, dalgıç polisler Güler’in cansız bedenine ulaşarak göletten çıkardı. Kesin ölümünün belirlenmesi için Güler’in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ceyda Kasabalı kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ceyda Kasabalı abisi kimdir?
Ceyda Kasabalı kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ceyda Kasabalı abisi kimdir?
'Evde biyodizel yakıt nasıl yapılır?’ videoları viral oldu uzmanlar uyardı
'Evde biyodizel yakıt nasıl yapılır?’ videoları viral oldu uzmanlar uyardı
Emre Belözoğlu Fenerbahçeli yıldıza kancayı taktı
Emre Belözoğlu Fenerbahçeli yıldıza kancayı taktı
3600 ek gösterge nedir ne işe yarar kimlerin maaşını etkileyecek son durumu Erdoğan açıklayacak
3600 ek gösterge nedir ne işe yarar kimlerin maaşını etkileyecek son durumu Erdoğan açıklayacak
ASELSAN genç profesyonellerin gözdesi oldu listeye 4. sıradan girdi
ASELSAN genç profesyonellerin gözdesi oldu listeye 4. sıradan girdi
Lise taban puanları 2022 İstanbul Anadolu Lisesi-Fen Lisesi taban puanları 2022 tablosu
Lise taban puanları 2022 İstanbul Anadolu Lisesi-Fen Lisesi taban puanları 2022 tablosu
Boris Johnson için tehlike çanları! Başbakanlığı bugün kaybedebilir
Boris Johnson için tehlike çanları! Başbakanlığı bugün kaybedebilir
Şamil Tayyar Tayyip Erdoğan'ı devirecek cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Şamil Tayyar Tayyip Erdoğan'ı devirecek cumhurbaşkanı adayını açıkladı
İlker Kurt evli mi boşandığı eşi bankacı Nesrin Bulut kimdir? İlker Kurt çocuğu var mı?
İlker Kurt evli mi boşandığı eşi bankacı Nesrin Bulut kimdir? İlker Kurt çocuğu var mı?
Merkez Bankası'ndan mayıs ayı enflasyonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme
Merkez Bankası'ndan mayıs ayı enflasyonuna ilişkin dikkat çeken değerlendirme