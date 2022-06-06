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Anayasa Mahkemesi'nden 'Millet İttifakı' kararı: Millet Partisi'nin başvurusu reddedildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anayasa Mahkemesi'nden 'Millet İttifakı' kararı: Millet Partisi'nin başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisinin, "Millet İttifakı"nın partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

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Millet Partisi, partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünün başka parti veya partilerce bir ittifakın adı olarak kullanılmasının hukuki olmadığını savunarak, AYM'ye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, başvuruyu reddetti.

Millet Partisinin başvurusunda, "Altılı Masa olarak da bilinen ittifakın, 'Millet' ismini kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi" istenmişti.

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