Şamil Tayyar Tayyip Erdoğan'ı devirecek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Şamil Tayyar'ın cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili "En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon" paylaşımını değerlendirdi.

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar enflasyon değerlerine atıfta bulunarak, "AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip cumhurbaşkanı adayını muhalefet yerine TÜİK'in açıkladığını" söyledi.

Tayyar, Twitter'dan "2023’e doğru. Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon" paylaşımını yaptı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili adaylık tartışmalarını ve AK Partili Şamil Tayyar'ın kritik paylaşımını YouTube kanalında yorumladı.

Muhalefetin aday belirlemedeki kararsızlığı ve dağınıklığına değinen Özışık, muhalefet parti liderlerinin tartışılan açıklamalarını gündeme getirdi.

Erdoğan'a rakip olan en güçlü adayın enflasyon olduğunu söyleyen Şamil Tayyar'ın paylaşımını hatırlatan Özışık, şunları söyledi:

"Hayat pahalılığını durdur"

"Birkaç gündür halkın arasında dolaşıyorum. 3 ay önce 5 bin lira olan oturma grubu bugün 25 bin lira olmuş. Şekere yüzde 320 zam gelmiş, Vatandaş aracıyla sehayahat edemez hale gelmiş. Una yüzde 140 zam gelmiş. Ben şahit oldum. iki kişi yanımda gramla et aldı. AK Parti iyi bir şey yaptı asgari ücrete zam yaptı ama eridi. Emekliye zam gelecekmiş. Hayat pahalılığını durdur enflasyonu dizginle o kadar zam yapma.

"Muhalefetten umutları yok"

İnsanlar dert yanıyor ama umutları da yok. Kim düzeltecek diyorum cevap yok. Mesala Kılıçdaroğlu, senin ekonomine dair bir şey söylüyor mu? Hayır. Sabahtan akşama kadar küfür hakaret. Bu seçimde ne ne yapacaksın diye soruyorum 'Gözümüz kulağımız Tayyip Erdoğa'da bu işi düzeltsin diye' cevap veriyorlar. "

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