Anayasa Mahkemesi'nden 'Millet İttifakı' kararı! Millet Partisi başvurmuştu

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesini talep ettiği başvurusunu reddetti. Parti, ittifakın bu adı kullanmaması gerektiğini çünkü bu adın kendi tüzel kişilik adları olduğunu iddia etmişti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın adını kullanmaması için yaptığı başvuruyu reddetti. Millet Partisi, "Millet İttifakı"nın partilerinin tüzel kişilik adı olan 'Millet' sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle" Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rafet Kaya, kanunlarda, "siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimlerinin, amblemlerinin, rumuzlarının, rozetlerinin ve benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi parti tarafından kullanılamayacağının" hüküm altına alındığını belirtmişti.

Nezaketle yapılan ikazları dinlemediler

Millet Partisi'nin isminin, başka siyasi partiler grubu tarafından kullanıldığını ifade eden Kaya, "Öyle ki 'altılı masayı' oluşturan siyasi partilerimiz, Millet Partisi yetkililerince muhtelif zamanlarda nezaketle yapılan ikazları dikkate almamışlardır. Ancak siyasi etiğe ve mevzuatımıza aykırı olarak ittifak bileşeni partiler hukuk dışı tutumlarını sürdürmüşler bazen de mesnetsiz açıklamalarda bulunmuşlardır" demişti.