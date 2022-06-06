BIST 2.645
DOLAR 16,58
EURO 17,85
ALTIN 988,50
HABER /  POLİTİKA

Anayasa Mahkemesi'nden 'Millet İttifakı' kararı! Millet Partisi başvurmuştu

Anayasa Mahkemesi'nden 'Millet İttifakı' kararı! Millet Partisi başvurmuştu

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesini talep ettiği başvurusunu reddetti. Parti, ittifakın bu adı kullanmaması gerektiğini çünkü bu adın kendi tüzel kişilik adları olduğunu iddia etmişti.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın adını kullanmaması için yaptığı başvuruyu reddetti. Millet Partisi, "Millet İttifakı"nın partilerinin tüzel kişilik adı olan 'Millet' sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle" Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rafet Kaya, kanunlarda, "siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimlerinin, amblemlerinin, rumuzlarının, rozetlerinin ve benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi parti tarafından kullanılamayacağının" hüküm altına alındığını belirtmişti.

Nezaketle yapılan ikazları dinlemediler
Millet Partisi'nin isminin, başka siyasi partiler grubu tarafından kullanıldığını ifade eden Kaya, "Öyle ki 'altılı masayı' oluşturan siyasi partilerimiz, Millet Partisi yetkililerince muhtelif zamanlarda nezaketle yapılan ikazları dikkate almamışlardır. Ancak siyasi etiğe ve mevzuatımıza aykırı olarak ittifak bileşeni partiler hukuk dışı tutumlarını sürdürmüşler bazen de mesnetsiz açıklamalarda bulunmuşlardır" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesinin ardından PKK'nın etekleri tutuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesinin ardından PKK'nın etekleri tutuştu
Asgari ücrete zam gelecek mi 2022 temmuz ayında asgari ücret kaç para olacak?
Asgari ücrete zam gelecek mi 2022 temmuz ayında asgari ücret kaç para olacak?
Korkunç olay! Minibüsün ezdiği 5 yaşındaki çocuğun idrar kanalı koptu
Korkunç olay! Minibüsün ezdiği 5 yaşındaki çocuğun idrar kanalı koptu
İlker Kurt kimdir aslen nereli kaç yaşında öldü? İlker Kurt dizileri hangisi
İlker Kurt kimdir aslen nereli kaç yaşında öldü? İlker Kurt dizileri hangisi
Killa Hakan evli mi eşi ve çocukları var mı? Killa Hakan babası kimdir?
Killa Hakan evli mi eşi ve çocukları var mı? Killa Hakan babası kimdir?
Bakan Nureddin Nebati'nin enflasyon açıklaması olay oldu
Bakan Nureddin Nebati'nin enflasyon açıklaması olay oldu
3 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
3 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Latif Demirci evli mi boşandığı eşi Latife Tekin ve çocuğu kimdir?Latif Demirci karikatürleri
Latif Demirci evli mi boşandığı eşi Latife Tekin ve çocuğu kimdir?Latif Demirci karikatürleri
Bakan Nebati çok sinirlendi: 65 bin kişi tespit ettik hepsinin canına okuyacağız
Bakan Nebati çok sinirlendi: 65 bin kişi tespit ettik hepsinin canına okuyacağız
Karadeniz gazında bir aşama daha tamam! Bakan Dönmez açıkladı
Karadeniz gazında bir aşama daha tamam! Bakan Dönmez açıkladı