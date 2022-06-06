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Bakan Nebati çok sinirlendi: 65 bin kişi tespit ettik hepsinin canına okuyacağız

Bakan Nebati çok sinirlendi: 65 bin kişi tespit ettik hepsinin canına okuyacağız

Konut satışı yapılan internet sitelerinde sahte ilanlarla fiyatların şişirildiğinin tespit edildiğini belirten Bakan Nebati “Fırsatçılık yapanlara bunun hesabını soracağız, canlarına okuyacağız” derken, KKM’nin bütçeye maliyetini 21,1 milyar TL olarak açıkladı. Nebati “Sistem uygulamaya alınmasaydı bütçe zararı 414 milyar lira olacaktı” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün AK Parti’nin Kızılcahamam kampında yaptığı değerlendirmede, döviz piyasasında istikrarı sağlamak için devreye alınan Kur Koruma Mevduatın (KKM) bütçeye maliyetinin 21,1 milyar TL’yi bulduğunu söyledi. Nebati, “Ancak sistem uygulamaya alınmasaydı bütçe zararı 414 milyar lira olacaktı” dedi.

"Fırsatçılık yapanlara bunun hesabını soracağız, canlarına okuyacağız"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Konut satışının yapıldığı internet sitesinde sahte ilanlarla fiyatların şişirildiğinin tespit edildiğini söyleyen Bakan Nebati, şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişinin tespit edildiğini ifade etti. Bakan Nebati, “İlana koyuyor ama aslında öyle bir ev yok. Ama bu ilanları görenler de fiyatları artırıyor. Fırsatçılık yapanlara bunun hesabını soracağız, canlarına okuyacağız” dedi.

Yakın dönemde faiz indirimi yok

Türkiye’nin enflasyonla mücadelede bugüne kadar attığı adımların değerlendirildiği toplantıda Bakan Nebati, 2023 hedeflerinden birisinin enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüşün sağlanması olduğunu aktardı. 2022 yılı sonu için yüzde 48-49; 2023 yılı sonu için ise yüzde 19,9 enflasyon tahminini paylaşan Nebati’nin yakın bir dönemde faiz indiriminin düşünülmediğini, ekonomik göstergelerde beklenen iyileşmelerin ardından ise faizlerin aşağıya çekilebileceğini söylediği aktarıldı. İhracat rakamlarında rekor kırılmasına karşın dış ticaret açığının fazla olması da toplantının önemli başlıklarından birisiydi.

Dış ticaret açığı kapatılacak

Dış ticaret açığının fazla olmasının en büyük nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğunu ifade eden Nebati, hidroelektirik santralleriyle bu açığın kapatılmasının hedeflendiğini belirtti ve şunları aktardı: Turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve yağışların etkisiyle ekim-kasım aylarında tarımda yaşanacak verimliliğin piyasaları canlandırmasını bekliyoruz. 2022 sonuna kadar enflasyonun baskılanması için bazı araçları devreye sokabiliriz. 2023'ün ilk çeyreğinde ise Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin devreye sokulmasıyla birlikte ekonomik göstergelerde ciddi bir iyileşme kaydedilecek.

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