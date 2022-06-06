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Bakan Nureddin Nebati'nin enflasyon açıklaması olay oldu

Bakan Nureddin Nebati'nin enflasyon açıklaması olay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için sert tedbirler almak yerine büyümeyi tercih ettiğini söyledi. AK Partili milletvekillerine sunum yapan Nebati, "Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu" dedi.

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AK Parti'nin Kızılcahamam’da, Türkiye’nin enflasyon hedefleri ve 2023 yol haritası anlatıldı. 

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin hafta sonu gerçekleşen kampına dair bir köşe yazısı kaleme aldı.

Burada Nebati'nin sunum yaptığını belirten Selvi, bakanın kullandığı ifadeleri şöyle aktardı:

"Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu"
“Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz”

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