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İBB'den açıklama geldi! İSKİ Genel Müdürü görevinden ayrılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'den açıklama geldi! İSKİ Genel Müdürü görevinden ayrılıyor

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu'nun emekliye ayrılacağı, görevi vekaleten Şafak Başa'nın sürdüreceği duyuruldu.

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İBB'den yapılan açıklamada, 6 Eylül 2019'den bu yana İSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Mermutlu'nun 8 Ağustos itibarıyla emeklilik nedeniyle görevi bırakacağı belirtildi.

İSKİ Genel Müdürlüğüne, halen genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdüren Başa'nın vekaleten görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Sayın Mermutlu'ya kurumumuza, İBB ailesine ve İstanbullulara verdiği değerli hizmetler için çok teşekkür ediyor, emeklilik hayatında da sağlık ve mutluluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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