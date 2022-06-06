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İsmail Balaban rakibine kızdı güreşmeyi bıraktı

İsmail Balaban rakibine kızdı güreşmeyi bıraktı

Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban ile Nedim Gürel arasında oynanan müsabakada Balaban, rakibinin boyunduruk hareketinin ardından güreşmeyi bıraktı. İsmail Balaban, daha sonra ikna edilip mücadeleye devam etti.

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Kocaeli’de 14.’sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde final maçı şaşırtan anlara sahne oldu. Nedim Gürel ile İsmail Balaban arasında oynanan final müsabakasında Balaban, boyunduruk hamlesine ilginç tepki gösterdi.

Karşılaşmayı bırakan Balaban, oynamayacağını söylese de kısa sürede ikna edildi.

Nedim Gürel’in de gelip kendisinden özür dilemesi üzerine ikili sarılarak maça devam etti. Mücadele neticesinde altın kemerin sahibi Nedim Gürel oldu.

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