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Orman yanıyor! Bölgeye çok sayıda personel sevk edildi yayılım...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Orman yanıyor! Bölgeye çok sayıda personel sevk edildi yayılım...

BURSA'dan orman yangını haberi geldi. Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler bölgeye gönderildi.

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Doğancı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopterin yanı sıra 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 dozer ve 2 su tankeri ile çok sayıda personel sevk edildi.

Yayılımı engellenen yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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