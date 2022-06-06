Orman yanıyor! Bölgeye çok sayıda personel sevk edildi yayılım...

BURSA'dan orman yangını haberi geldi. Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler bölgeye gönderildi.

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Doğancı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopterin yanı sıra 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 dozer ve 2 su tankeri ile çok sayıda personel sevk edildi.

Yayılımı engellenen yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.