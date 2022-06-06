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Finlandiya İstihbarat Teşkilatı Başkanı: Erdoğan'ın ifadesini kabul etmiyoruz

Finlandiya İstihbarat Teşkilatı Başkanı: Erdoğan'ın ifadesini kabul etmiyoruz

Finlandiya İstihbarat Teşkilatı Başkanı Antti Pelttari, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'yı kastederek kurduğu "terör yuvası" tanımını kabul etmediklerini söyledi.

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İngiliz gaztesi Financial Times'a konuşan Finlandiya İstihbarat Teşkilatı (SUPO) Başkanı Antti Pelttari, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için koyduğu blokajı değerlendirdi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleriyle ilgili konuşan Pelttari, "Yıllardır PKK'nın hamlelerini izliyoruz. Bu yılki Finlandiya istihbarat hareketleri raporunda, PKK'nın finans ve gelir kaynaklarına yönelik adımlarını konuştuk. Bunu ciddiye alıyoruz. Terör örgütü oldukları çok açık. Terörü ciddiye alıyoruz" dedi.

"Biz terör yuvası değiliz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeler ile ilgili "terör yuvası" ifadesini reddettiklerini söyleyen Pelttari, "Biz terörizmin sığınağıdeğiliz. Biz kanunlar ve prosedürlerle hareket ediyoruz ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleriyle ilgili listesini takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Türkiye ile işbirliğimizi güçlendiriyoruz"

Türkiye ile çok güçlü bir işbirliği yaptıklarını dile getiren Pelttari, bu işbirliğinin ayrıntıları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmayacağını belirtti.

"İskandinav ülkeleri terör misafirhanesi gibi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin tartışılmaya başlandığı ilk dönemde, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" demiş ve bu iki ülkenin üyeliğini veto edeceğinin sinyalini vermişti.

KAYNAK: FİNANCİAL TİMES

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