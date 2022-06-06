BIST 2.646
DOLAR 16,59
EURO 17,83
ALTIN 989,32
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

Meral Akşener, Diyarbakır'da taziye ziyaretinde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meral Akşener, Diyarbakır'da taziye ziyaretinde bulundu

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ağabeyi vefat eden partisinin Orta Doğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'na taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Abone ol

Tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu için merkez Bağlar ilçesinde bulunan Dicle Taziyeevi'ne ziyaretler sürüyor.

Taziye ziyareti için beraberinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Diyarbakır'a gelen Akşener, taziyeevine geçti.

Ensarioğlu ve yakınlarına başsağlığı dileyen Akşener okunan duanın ardından taziyeevinden ayrıldı. Akşener'e ziyaretinde partililer de eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus gazetesi duyurdu Rusya ve Türkiye anlaştı! TSK Odesa açıklarında görev yapacak
Rus gazetesi duyurdu Rusya ve Türkiye anlaştı! TSK Odesa açıklarında görev yapacak
Fenerbahçeli Attila Szalai İngiliz basınından tam not aldı
Fenerbahçeli Attila Szalai İngiliz basınından tam not aldı
280 liralık un 500 lira oldu! Fırıncılar Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama
280 liralık un 500 lira oldu! Fırıncılar Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama
İsveç'te Türkiye paniği! muhalefet önerdi başbakan düşüneceklerini söyledi
İsveç'te Türkiye paniği! muhalefet önerdi başbakan düşüneceklerini söyledi
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı "EFES-2022 Tatbikatı"nda ortaya çıktı
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı "EFES-2022 Tatbikatı"nda ortaya çıktı
Çankırı'da çobanlık yapan lise öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti
Çankırı'da çobanlık yapan lise öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü 11 futbolcuyla yollarını ayırdı
Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü 11 futbolcuyla yollarını ayırdı
İsveç medyası yazdı! Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'na söyledi: O bakanı kovun
İsveç medyası yazdı! Erdoğan'ın İsveç Başbakanı'na söyledi: O bakanı kovun
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme: Sert bir şekilde yanıt vereceğiz
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye misilleme: Sert bir şekilde yanıt vereceğiz
AK Parti Kızılcahamam Kampı'ndan 2 talimat çıktı! 'Halkı sandık güvenliği için ikna edin'
AK Parti Kızılcahamam Kampı'ndan 2 talimat çıktı! 'Halkı sandık güvenliği için ikna edin'