3600 ek göstergeden kimler yararlanacak? İşte maaşlar ve tazminattaki artış oranı

3600 ek göstergede son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısı sonrasında detayları açıklayacak. 5 milyona yakın memur ve memur emeklisini etkileyecek 3600 ek gösterge güncellemesiyle maaşlarda yüzde 25 artış olması bekleniyor.

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Türkiye'deki çalışan ve emekli olan kamu personelini yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede çalışmalar sona erdi. Bakanlıklar bütçe ve teknik konuları raporlaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugünkü kabine toplantısı sonrasında 3600 ek göstergeye ilişkin detayları duyuracak.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında, 3600 Ek Gösterge ile maaşlarda yüzde 20-25 aralığında artış olacağını belirtti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya'nın açıklamaları şöyle:

3600 ek göstergeyle ilgili kritik gün. Bakanlıklar tarafından bütçeler ve teknik detaylar çalışıldı, raporlar sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını anlatacak. Ek gösterge 4 ana meslek grubundan yola çıkılmıştı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeye ulaşmış olacaklar. Bu meslek gruplarının içinde 2200-2600'lü olanlar vardı. 3600'e kavuşmuş oldular.

Ek gösterge meslek gruplarında yer alan kamu çalışanları maaşlarını hesaplamada, emekli maaşlarını hesaplamada ve emekli ikramiyelerini hesaplamada kullandığımız bir parametre.

"Maaşlarda yüzde 20-25 artış olacak"

Ek gösterge ile yüzde 20-25 aralığında maaşlarda artış meydana gelecek. Emeklilerin maaşları da düzenlemeye göre artış olacak. Emekli maaşı 5 bin lira olan polisin maaşı 1200-1300 lira yükselecek. Emekli ikramiyelerinde 40-50 bin lira artış getirecek. Emekli olacakların ikramiyeleri 25 yıllık memurun 200 bin liraysa 40 bin lira artacak ve 240 bin lira alacak. Bunları ortalama verilerden hesaplıyoruz. Kademe ve çalışma yılına göre maaşlar farklılık gösteriyor. Memur ve emekliler maaşlarının üstüne yüzde 20-25 koyarlarsa alacakları yeni maaşı hesaplayabilirler.

"2023'te devreye girmesi bekleniyor"

Emekli olan memurlar yek göstergeden kaynaklı fark almayacak. Yeni emekli olacak olan memurların tazminatına yansıyacak. Emekli olanların sadece maaşları artacak. 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girmesi bekleniyor.

Ek gösterge kapsamında olmayan memurlar var. Onlarda ek gösterge uygulamasına gidilmeksizin maaşlarında artış meydana gelecek. Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Teknik detaylarını bakanlık ve sendikalar paylaşacak.