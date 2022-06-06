Altılı masanın Seçim Güvenliği Komisyonu toplandı: Yol haritası açıklandı

Altılı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi temsilcilerinin yer aldığı ‘seçim güvenliği komisyonu’, son bir ayda yaptığı 6 toplantının ardından 2023 seçimleri öncesinde yol haritasını netleştirdi.

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Altı siyasi parti genel başkan yardımcılarından oluşan Seçim Güvenliği Komisyonu toplandı. 6 siyasi parti adına komisyonun çalışmasına dair ortak açıklamayı İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat yaptı.

Çalışmalara ilişkin olarak Sunat şunları kaydetti:

Olağandışı seçmen kaydı görünen haneleri yerinde kontrol ediyor, fark ettiği halde seçmen listelerinden düşürülmemiş vatandaşlar dahil çeşitli konularda analiz raporları çıkartıp karşılaştırıyoruz. Bu hususlarda seçim güvenliğini tehdit edecek düzeyde tespitlerimiz olması halinde gerekli işlemleri yapacağımızdan ve bunları kamuoyu ile paylaşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

"Sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri şimdiden belirliyor ve eğitiyoruz"

Yurt içi ve yurt dışında 200 bin civarı sandık kurulmasını bekliyoruz. Seçim günü görev yapacak sandık alanı, okul, bina, kat sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri şimdiden belirliyor ve eğitiyoruz.

Seçim günü bizlere destek olacak avukat, hukukçuları tespit ediyoruz. YSK temsilcilerimiz ile il ve ilçe seçim kurullarındaki üye ve temsilcilerimizin iş birliği içerisinde çalışması için zemin oluşturuyoruz.

Yakın zamanda gerçekleşen değişiklik sebebiyle il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşumunu da yakından takip ediyoruz, herhangi bir ihlal olması halinde mutlaka gereğini yapacağız.

Sandık sonuçları ve tutaklar için iş birliği mesajı

Sandık sonuçlarının, tutanakların ve diğer bilgilerin işleneceği teknik altyapı ve sistemlerimiz de hazır. Bu konuda altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak iş birliği yapacağız.

Bugüne kadar gerçekleşen seçimlerde yürütülen propaganda faaliyetlerinin adil ve eşit koşullarda gerçekleşmediği, siyasi partilerin, iktidarın adil olmayan tutumlarına maruz kaldığı bir gerçektir.

"Her türlü ihlalin karşısında duracağız"

Oysa ki seçim mevzuatı propaganda konusunda siyasi partilere eşit haklar tanımıştır. Önümüzdeki seçimde propaganda faaliyetlerinin sağlıklı ve adil şekilde yürütülmesi konusunda iş birliği yaparak her türlü ihlalin karşısında duracağız.

Kamu gücünün ve bürokrasinin suistimal edilmesine de asla izin vermeyeceğiz.

Seçim güvenliği komisyonumuz seçim sürecinin sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve güvenliği sağlayacak tedbirler konusunda çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor.

Çalışmalarımızı seçim sonucu kesinleşinceye kadar devam ettirecek ve belirli süreçlerde kamuoyunu bilgilendireceğiz.

"İçişleri ve Adalet Bakanı'nı uyarıyoruz"

Ayrıca seçim güvenliği konusundaki hassasiyetlerini bizlerle paylaşan STK’lar ile de temaslarımızı sürdüreceğiz. Görevlerini yasalarımıza ve hukuka uygun yapmaları için buradan İçişleri ve Adalet Bakanı’nı uyarıyoruz. Seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu olup, devletin memurluğu vasfını layıkıyla yerine getiren, şerefli ve adil kamu personelini takdir ediyor, kapı kulluğuna meraklı, kraldan çok kralcı, sarayın memurlarını uyarıyoruz.

Altı siyasi parti olarak birlikte her türlü tedbiri alıyoruz. Erken, baskın veya zamanında yapılacak olan önümüzdeki seçim ülkemiz ve milletimiz için büyük bir önem taşıyor.

Ülkemizi giderek daha derin bir karanlığa sürükleyen ucube partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine altı siyasi partinin üzerinde mutabakata vardığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğimiz günler çok yakın.

"Milletimizin helal oylarıyla haramilerin düzenine son vereceğiz"

Milletimizin helal oylarıyla haramilerin düzenine son vereceğiz. 6 siyasi parti olarak seçimin ilanıyla birlikte resmen başlayacak olan süreçte hangi siyasi partiye veya adaya verilmiş olursa olsun, sonuçlara doğru yansıması konusunda bu iş ve güç birliğinin eksiksiz gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapmak milletimize taahhüdümüzdür.