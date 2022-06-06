Ceyda Kasabalı kiminle evli eşi Fırat Albayram kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Youtube kanalında Noluyo Ya adıyla eğlenceli videolar çeken oyuncu Ceyda Kasabalı'ya gelen bir yorum sosyal medyanın diline düşünce Ceyda Kasabalı merak konusu oldu. Oyuncu Fırat Albayram ile 2016 yılında evlenen Ceyda Kasabalı'nın abisi de Gökmen Kasabalı'dır. Peki Ceyda Kasabalı kimdir, yaşı kaç, hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Ceyda Kasabalı kimdir, kaç yaşında ve neden gündem oldu soruları merak edildi. Youtube kanalında eşi, oyuncu Fırat Albayram ile eğlenceli videolar çeken Ceyda Kasabalı'ya sosyal medyada yapılan bir yorum gündem oldu. Bu yorumdan sonra birçok kişi Ceyda Kasabalı kimdir sorusuna yanıt aradı.

YouTube kanalıyla 4 milyon takipçiye ulaşmak üzere olan Fırat-Ceyda çifti izleyiciler tarafından merak edildi. 'Noluyo Ya?'nın Ceyda'sı kimdir? İstanbul dışında yaşama kararı aldıkları konuşulan çift sevenlerini üzdü. Ceyda Kasabalı kaç yaşında? Ceyda Kasabalı ne iş yapıyor?

'Noluyo Ya?'nın Ceyda'sı kimdir?

Ceyda Kasabalı 3 Ocak 1987 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda aşlayan Kasabalı aslen İzmitlidir. Ceyda Kasabalı üniversite eğitimini, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünde tamamladı. Ceyda Kasabalı, kariyerine “Babam Sağolsun” isimli dizisiyle adım attı. Avrupa Avrupa, Yılanların Öcü, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu gibi dizilerde yer aldı.

Ceyda Kasabalı, 23 Temmuz 2016 yılında kendi gibi oyuncu Fırat Albayram ile evlendi. Ceyda Kasabalı, şimdilerde eşi Fırat Albayram ile birlikte YouTube ve TİkTok, Twich gibi platformlarda dijital içerik üreticiliği yapıyor. Ünlü çift "Noluyo Ya" isimli 4 milyon aboneye yakın YouTube kanalında videolar çekiyor.

Sosyal medya hesabından ve YouTube hesabından yaptığı samimi ve eğlenceli halleri Ceyda Kasabalı'nın sevilmesine neden oldu.

Oğlak burcu olan Ceyda Kasabalı, 1.68 boyunda ve 54 kg ağırlığındadır.

Ceyda Kasabalı'nın rol aldığı yapımlar

-Babam Sağolsun (Tuğba)

-Yunus Emre (Zahide Sultan)

-Survivor Ceyda

-Avrupa Avrupa

-Organik Aşk Hikayeleri

-Damat Takımı (Ceyda)

-Yılanların Öcü (Elif)

-Biz Size Döneriz (Didem)

-Fazla Şaapma

-Tutsak (Derin Karata)

-Damat Takımı (Ceyda)