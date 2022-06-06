Boris Johnson için tehlike çanları! Başbakanlığı bugün kaybedebilir

İngiltere'de iktidarda bulunan Muhafazakar Parti, Başbakan Boris Johnson'a karşı güvensizlik oylaması talep etmek için yeterli milletvekili sayısına ulaştı. Bugün yapılacak oylamada Johnson parti liderliğini ve Başbakanlığı kaybedebilir.

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AFP'de yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson için Muhafazakar Parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak. Oylama İngiltere saati ile akşam 6'da yapılacak.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sırasında başbakanlık ofisinde düzenlenen partilere ilişkin tartışmalar sürerken, Başbakan Boris Johnson'ın sözkonusu partilerden birinde çekilmiş bazı fotoğraflarının basına sızması gündeme gelmişti.

Tepkiler büyümeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta ceza almamasına rağmen, partilere katıldığını gösteren yeni fotoğraflarının yayınlanması Johnson üzerindeki siyasi baskıyı artırmaya devam ediyor. Her ne kadar özür dilese de partinin halk nezdindeki güvenini sarstığı gerekçesiyle kendi partisi içinde de Johnson'a yönelik tepkiler büyümeye devam ediyor.

Kraliçe'nin Platin Jübilesi kapsamında ayine katılan İngiltere Başbakanı, katedralin merdivenlerinden izlemeye gelen halk tarafından yuhalanmıştı. Johnson, cuma sabahı başkent Londra'daki Aziz Paul Katedrali'nde düzenlenen Şükran Günü ayinine eşi Carrie'yle katılmıştı. Eşiyle merdivenlerden çıkarak katedrale girerken Johnson, bu esnada töreni izlemeye gelenler tarafından yuhalanmıştı. 57 yaşındaki Johnson ve 34 yaşındaki Carrie ise halkın yuhalamasına tepki göstermeden katedrale girmişti.