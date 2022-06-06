İlker Kurt kimdir aslen nereli kaç yaşında öldü? İlker Kurt dizileri hangisi

Anadolu Kartalları, Fetih 1453 gibi dizilerde rol alan bir dönemin oyuncusu İlker Kurt hayatını kaybetti. İlker Kurt'un ani ölümünün ardından hayatı merak edildi. 49 yaşındaki İlker Kurt'un ölüm nedeni henüz belli değil. Bilinen bir hastalığı da olmayan İlker Kurt 2017 yılında bankacı Nesrin Bulut ile evlenmişti. Peki İlker Kurt kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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İlker Kurt kimdir, neden öldü, hastalığı neydi soruları İlker Kurt'un ölümünden sonra merak konusu oldu. Fetih 1453, Su Sinekleri ve Anadolu Kartalları gibi dizilerde rol alan İlker Kurt'un ani ölümü sevenlerini üzdü. 49 yaşında olan İlker Kurt aslen İstanbulludur. Son olaeak bir televizyon dizisinde Behçet karakterine hayat veren İlker Kurt 2017 yılında bankacı Nesrin Bulut ile evlendi. Peki kimdir İlker Kurt, hangi dizilerde rol aldı?

Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, sosyal medya hesabından "Filim -San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

İlker Kurt 2017 yılında bankacı Nesrin Bulut ile evlenmişti.

İlker Kurt kimdir: 3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı.

Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu.

Kanıt dizisiyle birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu, Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer aldı.