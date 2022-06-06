Killa Hakan evli mi eşi ve çocukları var mı? Killa Hakan babası kimdir?

Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de de şarkıları takip edilen ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda tedavi görüyordu. 49 yaşındaki ve asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan'dan kötü haber geldi. Killa Hakan'ın komada olduğu bilgisi sevenlerini üzdü. Konavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sisteminin çöktüğü öğrenilen Killa Hakan kimdir, aslen nereli, evli mi babası ve annesi kimdir?

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Türkiye'de olduğu kadar Almanya'da da çok sevilen ünlü rapçi Killa Hakan'dan gelen son haberler sevenlerini üzdü. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş'un durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. Konavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sisteminin çöktüğü öğrenilen Killa Hakan yoğun bakımda tedavi görüyor ve durumu kritik. Bu üzücü gelişmenin ardından Kila Hakan merak konusu oldu. Peki Killa Hakan kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi var mı?

Türkçe rap dünyasının popüler isimlerinden olan Killa Hakan'dan korkutan haber geldi. Almanya'da yaşayan 49 yaşındaki şarkıcının hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.



3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960'lı yıllarda işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir, aslen Tokatlıdır. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir.

Ölüm kalım savaşı veriyor: Rapçi Massaka, meslektaşı Killa Hakan'ın son durumunu şu sözlerle açıkladı: "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Bağışıklık sistemi çöktü: Killa Hakan, koronavirüse yakalandı. Virüs böbreklerine ve akciğerlerine hasar verdi. Şarkıcının bağışıklık sistemi çöktü.

İyileşmeye çalışıyorum: Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:

"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

Killa Hakan kimdir: Tam adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan 1973 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Killa Hakan aslen Tokatlı'dır. Kreuzberg'de doğan büyüyen ve okuyan Killa Hakan genç yaşta cezaevine girdi. Cezaevinde şarkı sözleri yazan Killa Hakan Almanya'da Türkçe rap yapmaya başladı. Killa Hakan, Kreuzberg'de Türk gençlerinden oluşan 36 Boys isimli çetenin üyesidir.

Killa Hakan'ın albüm ve şarkıları

1997 Mesaj

2002 Çakallar

2003 Rapüstad

2005 Semt Semt Sokak

2007 Kreuzberg City

2008 Bomba Plak

2009 Volume Maximum

2012 Orijinal

2012 Sabır (Ata Demirer ile)

2014 Son Mohakan

2014 Ghettoda Aşk

2018 Killa Hakan

2019 Fight Kulüp

2019 Fight Kulüp (Bonus Tracks)

2020 Her Şey Yolundadır (Eko Fresh & Ayaz Kaplı ile)

2020 Saniye Saniye

2020 Hodri Meydan

2020 Ne Fark Eder? (Eko Fresh & Umut Timur ile)

2020 Bang Bang (Khontkar ile)

2020 Yalaka

2020 Killa Sıkar

2020 Kreuzberg City

2020 Fight Kulüp 2 (Massaka & Ceza & Contra & Anıl Piyancı & Khontkar & Summer Cem ile)

2020 Aklımda Anılar (Halil Söyletmez ile)

2021 Escobar

2021 Killa