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Kahreden olay! LGS sonrası balık tutmaya gitti acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahreden olay! LGS sonrası balık tutmaya gitti acı haber geldi

AĞRI'da LGS sınavı sonrası balık tutmak için baraja giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan Yukarı Göçmez köyünde yaşayan 14 yaşındaki Mustafa Özer, LGS sınavı sonrası balık tutmak için Patnos Barajına gitti. Burada ayağı kayan Özer suya düştü. O sırada çevreden geçen ve Mustafa Özer’i uzaktan gören bir vatandaş çocuğu kurtarmak için koştuğu ve yetişemeyince 112 Acil Çağrı Merkezini aradığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Bölgede arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin ardından Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri su altından yaptıkları aramanın ardından Mustafa Özer'in cansız bedenine ulaştı. Özer’in cenazesi Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Ağrı Adli Tıp'a sevk edildi.

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