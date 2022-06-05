Filenin Sultanları ilk haftayı Belçika galibiyetiyle tamamladı

TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Abone ol

Maçın ilk dakikalarında oyun kurmakta zorlanan milliler teknik molaya 12-6 geride girdi. Molanın ardından da varlık gösteremeyen ay-yıldızlılar ilk seti 25-15 kaybetti.

İkinci sete iyi savunma yaparak başlayan milli takım ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Belçika molanın ardından 13-13 eşitliği sağladı ancak milli takım Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar ile etkili olarak skor 18-14'te rakibine mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren ay-yıldızlılar seti 25-21 aldı ve skoru 1-1 yaptı.

Elde ettiği oyun üstünlüğü ve moralle 3. sete başlayan milli takım Eda Erdem ve Ebrar Karakurt ile etkili oldu, teknik molaya 12-8 önde girdi. Basit hatalar yapan milli takım karşısında Belçika, 19-19'da eşitliği sağladı ve skor 19-21'de mola aldık. Moladan Zehra Güneş'in smaç ve bloklardan üst üste bulduğu 4 sayıyla 23-21 öne geçen ay-yıldızlılar seti de 25-21 kazandı.

Milli takım seyircinin de desteğiyle yakaladığı üstünlüğü 4. sette de devam ettirdi ve teknik molaya 12-4 önde girdi. Moladan da iyi dönen ay-yıldızlılar seti 25-15 maçı da 3-1 aldı.

Türkiye: 3 - 1 :Belçika

Salon: Ankara

Hakemler: Nicholas Hackford (İngiltere), Igor Porvaznik (Slovakya)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Sıla Çalışkan, Ceren Kapucu, Hande Baladin)

Belçika: Van Gestel, Lemmens, Martin, Herbots, Van Avermaet, Van De Vyver (Rampelberg, Van Sas, Stragier, Goris)