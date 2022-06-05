ABD Başkanı Biden'den beklenmeyen Ukrayna çıkışı: Toprak vermeleri gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna, barış için Rusya'ya toprak vermeli mi?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı. Bu kararı Ukrayna'nın vermesi gerektiğini söyleyen Biden, "Ancak bir taviz verilmesi gerekiyor. Barış için Ukrayna'nın toprak konusunda taviz verip masaya oturması gerekebilir" diye konuştu.

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ABD Başkanı Joe Biden, basın mensupları ile buluşmasında Ukrayna'daki Rus işgalinin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, "Ukrayna, barış için Rusya'ya toprak vermeli mi?" sorusuna verdiği yanıtla Biden, Ukrayna'da büyük öfkeye sebep oldu. "Onların toprağı, ben söz sahibi değilim" diye söze başlayan ABD Başkanı, "Ancak bir taviz verilmesi gerekiyor. Barış için Ukrayna'nın toprak konusunda taviz verip masaya oturması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Oysa Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile birlikte şubat ayında başlayan işgalin ilk gününden bu yana Ukraynalıların son Ukraynalı kalana kadar savaşmaya ve işgale direnmeye devam etmeleri yönünde beyanlarda bulunmuş, birçok kez 'sonuna kadar mücadele edilmesi' gerektiğini belirtmişti.

Mayıs ayının başında da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, "Ukrayna, barış için toprak versin" çağrısında bulunmuştu. Fransız liderin bu sözleri büyük tepki çekmişti.