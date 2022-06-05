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ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

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Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı.

Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

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