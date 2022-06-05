BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20
HABER /  SEÇİM

Altılı masadan adaylık için Kılıçdaroğlu'na 5 puan şartı Muharrem Sarıkaya kulis yazdı

Altılı masadan adaylık için Kılıçdaroğlu'na 5 puan şartı Muharrem Sarıkaya kulis yazdı

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan altılı masanın, cumhurbaşkanı adaylığı için anketlerde Erdoğan'ın 5 puan önünde olan ismi aday gösterme kararı aldığı iddia edildi.

Abone ol

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru adaylık tartışmaları sürüyor. Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü “Kılıçdaroğlu’na 5 puan kıstası…” başlıklı yazısında, muhalefetin oluşturduğu Altılı Masa’nın aday belirleme kriterlerini aktardı.

Altılı masanın kurmaylarının açıklamalarını köşesine taşıyan Sarıkaya, yazısında şu ifadelere yer verdi: 

"5 puan şartı"
Ölçüsü ve kuralları nedir? Şu cümleyi yakın geçmişte SP ile birlikte, İYİ Parti ve DP’nin en etkin ve yetkin isimlerinden duydum:

“Göstereceğimiz aday, kamuoyu yoklamalarında Erdoğan’ın en az 4-5 puan önünde çıkmalı ki etkili bir yarış olsun…”

İYİ Parti’nin, adının yazılmasını istemediği için aktaramadığım etkin ismi ile sohbet ederken konuyu biraz daha açtı:

“Biz masada Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey'in adaylığı üzerinde en son konuşan oluruz. Herkes fikrini söyler, diğer 4 parti olumlu bakıyorsa biz de destek veririz. 5 partiden birisi karşıysa zaten bize söz kalmaz…”

"Önde giden kim ise ona bakacağız"
Bir diğer etkin ve yetkin ismi ile sohbet ederken de gördüm ki benzer yaklaşım sergiledi ve şu formülü dile getirdi:

“Alınan karar gereği seçim tarihi açıklandığında birden çok güvenilir kamuoyu yoklama şirketlerine anket yaptıracağız. Orada önde giden kim ise ona bakacağız. Bizim Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş olsun diye tercihimiz yok. Ancak adayın en azından Erdoğan’ın en az 4-5 puan önünde olmasını bekleriz.” Neden 3-4 veya daha yüksek değil de 4-5 puan?

Buna da yanıtı şöyle oldu: “Seçimlerinin kazandırdığı deneyim. AK Parti 2015 Haziran’ında %40,8 aldı. Bastırdı 9 puan arttırıp, %49 yapabildi. Geçen seçim ise partisinin oyu %38 idi. O denli asıldı ki sesi kısıldığı için miting iptal etti; ancak %42 yapabildi. Demek ki 4 puan çıkabiliyor. Bu seçimin kendine göre özelliği var, bizim adayın 4-5 puan önde başlaması gerekir…”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
KKTC'nin Osmanlı döneminden kalan simge eseri: Büyük Han
Foto Galeri KKTC'nin Osmanlı döneminden kalan simge eseri: Büyük Han Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den Batı'ya uzun menzilli füze uyarısı: Dokunmadığımız tesislere saldırırız
Putin'den Batı'ya uzun menzilli füze uyarısı: Dokunmadığımız tesislere saldırırız
Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak tarihi belli mi?
Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak tarihi belli mi?
Mercedes 1 milyon aracını geri çağırıyor
Mercedes 1 milyon aracını geri çağırıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'LGS' açıklaması! Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'LGS' açıklaması! Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo sesleri
Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo sesleri
Lavrov, Bosnalı Sırp lider Dodik'in Rusya'nın dostu olduğunu söyledi
Lavrov, Bosnalı Sırp lider Dodik'in Rusya'nın dostu olduğunu söyledi
İstanbul’da seçim heyecanı! Bugün 9 mahalle oy kullanıyor
İstanbul’da seçim heyecanı! Bugün 9 mahalle oy kullanıyor
Takdir alma puanı 2022 karne ortalaması kaç olmalı?
Takdir alma puanı 2022 karne ortalaması kaç olmalı?
Okullar ne bitiyor karneler ne zaman alınacak MEB tarihi
Okullar ne bitiyor karneler ne zaman alınacak MEB tarihi
Fabrika çıkışlı 2. el dönemi mi başlıyor? Renault Group Türkiye CEO'sundan flaş açıklamalar
Fabrika çıkışlı 2. el dönemi mi başlıyor? Renault Group Türkiye CEO'sundan flaş açıklamalar