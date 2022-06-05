KKTC'nin Osmanlı döneminden kalan simge eseri: Büyük Han

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kıbrıs'ın en önemli Osmanlı dönemi yapılarından biri olan Büyük Han, 1571'de Ada'nın Osmanlı tarafından fethedilmesinin hemen ardından Kıbrıs'a atanan ilk beylerbeyi Muzaffer Paşa tarafından 1572'de yapıldı. Anadolu ve Kıbrıs'ın diğer yerlerinden gelen ziyaretçilerin konaklaması için yaptırılan Büyük Han, ilk olarak Alanyalılar Hanı olarak, 17. yüzyılın başında Kumarcılar Han'ın inşa edilmesi ve bununla kıyaslanmasının ardından halk arasında "Büyük Han" olarak anılmaya başladı.