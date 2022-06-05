Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo sesleri

Son olarak Juventus'ta görev yapan ve 28 Mayıs 2021 tarihinde takımdan ayrılan Andrea Pirlo'nun yolu Süper Lig'e düşebilir. Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'ün, Pirlo ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Volkan Demirel ile yollarını sürpriz bir şekilde ayıran Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü bir isimle görüşmelere başladı. İstanbul ekibinin, son olarak Juventus'ta görev yapan ve 28 Mayıs 2021 tarihinde İtalyan ekibinden ayrılan Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Fatih Karagümrük Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmek istiyor

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile temaslara başladı. Juventus'un başında 52 karşılaşmada görev yapan 43 yaşındaki teknik adam, 2.15 puan ortalaması yakalamıştı.