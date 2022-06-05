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Bakan Murat Kurum açıkladı! Kira artışına son yüksek binalara veda

Bakan Murat Kurum açıkladı! Kira artışına son yüksek binalara veda

Fahiş kira artışlarına ilişkin düzenleme önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bakan Murat Kurum, düzenlemenin ev sahibi ve kiracıları mutlu edeceğini söyledi.

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Fahiş kira artışları cep yakmaya devam ederken vatandaşlar hükümet tarafından atılan adımları takip ediyor. Sabah'a konuşan  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çok önemli açıklamalar yaptı. 

"20 yılda emlak rayici neyse siz bunu çarparsınız-bölersiniz ve aylık kiranız bu fiyatı geçemez." diyen Bakan Kurum "Kirada yıllık artışı, o yılın TÜFE ortalaması neyse bu çerçevede yapabilirsiniz. Aksi her durum kanuna aykırıdır. Hem ev sahibi vatandaşlarımızı hem de kiracılarımızı mutlu edecek bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız paylaşacak." ifadeleri kullandı. Bakan Kurum şunları söyledi:

Hazine arazileri vatandaşa açılacak
Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazileri üzerinde çalışıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkaracağız.

Tek katlı evler yapılacak
Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde, 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek.

Ucuz ve tek katlı evler hangi illerde yapılacak?
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz.

SALDA GÖLÜ UNESCO'YA GİRECEK

"Salda Gölü'nün doğal yapısının inşaatlar nedeniyle bozulduğu iddiasında bulundular. Paylaşılan görüntülerdeki yer bataklık değil. İklim krizinin küresel ölçekte sebep olduğu mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmiş. Sarı çamur görüntüsü de gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine ormanlardan, sazlıklardan çıkan polenlerin rüzgârla taşınmasından kaynaklı. Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dâhil edilmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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