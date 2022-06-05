BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan yazdı: Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyormuşum

Ahmet Hakan yazdı: Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyormuşum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li bir arkadaşının, 'Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyorsun" dediğini dile getirdi. Hakan, "Kahve içiyordum, püskürttüm. “Hahahahah” diye güldüm." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "CHP’li bir arkadaşım var. Dünkü yazım üzerine bana şöyle dedi: 'Aday olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaza getiriyorsun.' Kahve içiyordum, püskürttüm. 'Hahahahah' diye güldüm. Kemal Kılıçdaroğlu, gaza sonuna kadar basmış, adaylığa doğru koşarken... Benim yazdığım yazıyı 'gaza getirme çabası' olarak görmek. Allah’ım! Aklıma mukayyet ol!" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Bu arada dehşetle fark ettim ki... Benim CHP’li arkadaşım, şöyle bir masala inanıyor: 'Kemal Bey, böyle yaparak olası adayın yıpranmasını engelliyor. Bütün tepkileri üzerine çekiyor. Günü geldiğinde adayımız falancadır diyerek olgunlukla çekilecektir.' Umarım bu masal doğru çıkar. Yoksa CHP’li arkadaşımın ruh sağlığı çok büyük tehlikeye girer" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazılarını okumak için tıklayın

İlgili Haberler
Ahmet Hakan 'Biz Kılıçdaroğlu’nu böyle bilmezdik' deyip ekledi: Kabul edelim ki yaman çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor bu şehirlerde yaşayanlar dikkat bunaltan sıcaklar da...
Foto Galeri Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor bu şehirlerde yaşayanlar dikkat bunaltan sıcaklar da... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Killa Hakan kimdir asıl adı ne? Killa Hakan aslen nereli evli mi?
Killa Hakan kimdir asıl adı ne? Killa Hakan aslen nereli evli mi?
Milyonların LGS heyecanı!
Milyonların LGS heyecanı!
Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Killa Hakan hastalığı ne yoğun bakımda Killa Hakan'a ne oldu son durumu kötü
Killa Hakan hastalığı ne yoğun bakımda Killa Hakan'a ne oldu son durumu kötü
Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti
Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti
LGS 2. oturum saat kaçta başlar LGS 2. oturumu kaç dakika ne zaman bitecek?
LGS 2. oturum saat kaçta başlar LGS 2. oturumu kaç dakika ne zaman bitecek?
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde 'Müsilaj operasyonu': 97 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde 'Müsilaj operasyonu': 97 kişi tutuklandı
LGS 1. oturumu saat kaçta bitecek kaç dakika sürecek 2022 LGS sınav süresi
LGS 1. oturumu saat kaçta bitecek kaç dakika sürecek 2022 LGS sınav süresi
Rusya, Ukrayna topraklarının beşte birini işgal etti
Rusya, Ukrayna topraklarının beşte birini işgal etti
LGS sınavında sınava girecek kişiye okunacak dualar Diyanet sınav duası okunuşu
LGS sınavında sınava girecek kişiye okunacak dualar Diyanet sınav duası okunuşu