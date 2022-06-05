Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor bu şehirlerde yaşayanlar dikkat bunaltan sıcaklar da...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken birçok şehirde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağış yeni haftada da etkili olacak. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre birçok şehirde sağanak yağış görülecek. Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Sağanak yağış görülecek iller şöyle sıralandı: Güney Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi
Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat'ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.