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Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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 Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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