İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde 'Müsilaj operasyonu': 97 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı 81 ilde dev operasyon için düğmeye bastı. Türkiye genelinde yapılan müsilaj operasyonları kapsamında gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'sinin tutuklandığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı dev operasyon için düğmeye bastı. 81 ilde başlatılan operasyonda mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen "Müsilaj Operasyonu"nda gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında geçen yıl düzenlenen üç ayrı operasyonun ardından çalışmalara devam edildi.

Mafya tipi organize suç örgütlerine karşı harekete geçildi

Bu kapsamda sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi.

"Müsilaj operasyonu"

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit suçları ile bu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işledikleri, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları" belirlenen zanlılara yönelik 26 Mayıs'ta eş zamanlı "Müsilaj Operasyonu" düzenlendi.

Firari 27 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor

Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınmalarının ardından adli mercilere sevk edilen 288 zanlıdan 97'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 66'sı adli kontrol kararıyla ve 125'i tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı.

Aramalarda 175 tabanca, 41 tüfek, 2 bin 630 fişek, 30 bıçak, 4 muşta, 12 pala, 3 kılıç, bir kelepçe, bir hassas terazi, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 1 milyon 605 bin Türk lirası, 10 bin avro ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Firari 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.