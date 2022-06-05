İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Abone ol
Nakşibendi Tarikatının İsmalağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından ötürü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’da Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi altına alınan Ustaosmanoğlu’nun yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
Tüm ihvan ve muhibbanın duasına talibiz
Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dua talebinde bulunarak, “Mahmud efendi hz yoğun bakım süreci devam etmektedir… Tüm ihvan ve muhibbanın duasına talibiz.” İfadelerini kullandı.