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Beyoğlu'nda domuz bağı dehşeti! 65 yaşında öldürülen kadının sabıkasındaki detay şok etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beyoğlu'nda domuz bağı dehşeti! 65 yaşında öldürülen kadının sabıkasındaki detay şok etti

Beyoğlu'nda 65 yaşındaki bir kadın evinde eli, ayağı bağlanarak öldürülmüş şekilde bulundu. Polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği ve pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

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Olay, Beyoğlu Fırın Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, dün gece 3 kişiyle evine gelen Aysel Bozkurt'tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt’u evinde eli, ayağı bağlanmış şekilde öldürülmüş halde buldu. Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti.

Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili bir M.S. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

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