Halk TV, Levent Gültekin'i neden susturdu! işte perde arkası

Özellikle son dönemde yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Levent Gültekin'in Halk TV'deki programına son verilmişti. Halk TV'nin Levent Gültekin'in programının fişini çekmesinin yankıları sürerken, Hadi Özışık youtube kanalındaki yayında bu konuyu ele aldı. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta demokrasi ve özgürlük vurgusu yapmasına rağmen kendisine yönelik en ufak eleştiriye tahammülü olmadığını örnekleriyle anlatan Özışık, ortadaki tezat duruma dikkat çekti.

Abone ol

Levent Gültekin son dönemde "Başörtülüler özür dilemeli" çıkışıyla muhafazakar kesimi, "Altılı masada oturup altılı masayı devirmek isteyen lider" ve 'Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasın' sözleriyle de Millet İttifakı ortaklarının tepkisini çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nu nasıl eleştirirsin?

Özellikle Millet İttifakı'nda kriz çıkaran ve Demokrat parti lideri Gültekin Uysal ile ilgili iddiaları sonrası büyük tepki çeken Levent Gültekin'in Halk TV'deki programı bitirildi. Hadi Özışık, youtube kanalında bu konuyu değerlendirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken alkış tutulanların CHP'yi veya Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğinde hemen nasıl dışlanabildiğine vurgu yaptı.

Ne parti taraftarıyım ne bir partinin düşmanıyım

Gültekin konuyla ilgili; Sevgili izliyeciler bugün bizim bugün son. İki Yorum programımız bugün itibariyle sona erdi. 22 aydır tek bir gün aksatmadık, burada biliyorsunuz kapının önünde saldırıya uğramış olsak bile hemen akabinde programa geldik konuştuk. Ben yaklaşık 13 yıldır yazıyorum, 13 yıldır konuşuyorum, televizyonlara çıkıyorum. Yol masrafları kendim karşılayarak tüm Türkiye’de konferanslara gidiyorum, gittim de. Hemen hemen gitmediğim yer kalmadı. Ne parti taraftarıyım ne bir partinin düşmanıyım, ne bir siyasetçinin hayranıyım ne bir makama gelmek ne de bir makamda gözüm yok. Bu ülkenin bir evladı olarak bize verilen bu imkanları ülkemizin lehine kullanalım çabasıyla yaptık.' ifadelerini kullanmıştı.

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ