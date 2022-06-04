Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösterilerde şiddet tırmanıyor

Ermenistan'da Dağlık Karabağ savaşından sonra başlayan sokak hareketlerinde, hükümet binasınına ve Nikol Paşinyan'ın evine girmek isteyen gruba polis sert müdahale etti. 60 kişi yaralandı.

Abone ol

Dağlık Karabağ savaşında net bir mağlubiyet yaşayan Ermenistan'da bu yenilginin faturası Başbakan Nikol Paşinyan'a çıktı.

Savaşın hemen ardından başlayan muhalif hareket darbe girişimine ve sokak olaylarına dönüştü. Paşinyan'ın erken seçime giderek yeniden seçilmesinden sonra da olaylar devam ediyor.

Şiddet tırmanıyor

Mayıs ayı başından itibaren ise şiddetin tırmandığı olaylar kapsamında 30 Mayıs'ta hükümet binası göstericiler tarafından basılmak istendi.

Polisin sert müdahale ettiği olayda 100'den fazla gösterici gözaltına alındı.

Paşinyan'ın yedinden seçildikten sonra Azerbaycan ve Türkiye ile yeni bir sayfa açma girişimi ve sürdürdüğü müzakere sürecini eleştiren muhalif grup dün yine polisle çatıştı.

Hükümet binası yine hedefte

İHA'nın aktardığı habere göre Paşinyan karşıtları akşam saatlerinde başkent Erivan'daki Fransız Meydanı'nda toplandı. Göstericiler yürüyüşleri sırasında Paşinyan karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş sırasında Ermeni polisinin müdahalesi olmazken, kalabalığın hükümet binasına yaklaşmasıyla polis harekete geçti.

Etten duvar örerek protestocuların geçişini engelleyen polis, göstericilerin geri adım atmaması üzerine sert müdahaleye başladı. Göstericileri coplayarak uzaklaştırmaya çalışan polisler, bazı kişileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Paşinyan'ın evine yürüdüler

Polisin hükümet binasına gelişlerini engellediği göstericilerin bir kısmı rotasını Paşinyan'ın konutuna çevirdi. Hükümet binasının hemen yakınında bulunan konuta yönelen göstericiler attığı sloganlarla Paşinyan'ın istifasını istedi. Seslerini duyurmaya çalışan grup yine polisin müdahalesiyle karşılaştı. Göstericilere burada da polis tarafından sert müdahalede bulunulurken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

60 kişi yaralandı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 39'u polis olmak üzere toplam 60 kişi hastanelere kaldırıldı. 10 kişi taburcu edilirken, yaralı 50 kişinin tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Ermenistan basını geç saatlere kadar devam eden gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı ise gözaltı sayısına yönelik açıklama yapmadı.