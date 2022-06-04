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Dünya buğday krizinde Türkiye sıkıntı yaşayacak mı? Bakan Kirişçi çapayı aldı açıklama yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünya buğday krizinde Türkiye sıkıntı yaşayacak mı? Bakan Kirişçi çapayı aldı açıklama yaptı

Dünya Rusya'nın geçişine izin vermediği buğday ve gıda gemilerine kilitlenmişken Türkiye'deki buğday kriziyle ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu yıl buğday rekoltesi beklentilerinin 19,5 milyon ton olduğunu belirterek, "Buğdayda bu sene olumsuzluk yaşamayacağız." dedi.

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Vahit Kirişci, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde buğday tarlasında Bakanlık uzmanlarından süneyle mücadele konusunda bilgi aldı. Kirişci, domates tarlasında da çiftçilerle çapa yapıp sohbet etti.

Buğday tarlasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kirişci, süne mücadelesinde yerinde inceleme yapan meslektaşlarına müteşekkir olduğunu söyledi. Kirişci, "Çünkü süne mahsule zarar verme konusunda tabir yerindeyse en mahir zararlı. Bununla çok sıkı mücadele etmemiz gerekiyor. Asla bu konuda taviz vermememiz gerekiyor. Kardeşlerimiz de ilaçlama gerekiyor mu gerekmiyor mu, ilaçlamayla ilgili düzeye gelmiş mi, bunun kararını veriyorlar." diye konuştu.

Kirişci, Türkiye'nin süne ile mücadeledeki başarısına değinerek geçmiş yıllarda kullanılan yöntemlerden vazgeçildiğini, mücadelenin teknolojik aletler kullanılarak yapıldığını aktardı.

Buğday tarlasında verimi de inceleyen Kirişci, "Verimin ne olduğunu tarladan şu an çok net görüyorsunuz. Buğday rekoltesinde bu sene Bakanlık olarak 19,5 milyon ton beklentimiz var." dedi.

Kirişci, bazı düşünce kuruluşları ve bu işe kafa yoranların beklentisinin ise 20 milyon ton olduğuna işaret ederek, "Peki bu ne anlam ifade ediyor, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeterli bir üretim." ifadesini kullandı.

"Bir de Türkiye'nin işleme rejimi adı altında, makarna, bulgur gibi ürünler için dışardan ithal edilip üretimde kullanılıp daha sonra bunların ürün olarak dışarıya ihracı noktası var, onlar ayrıdır." diyen Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bahsetmiş olduğumuz 19,5 milyon ton buğday tamamıyla bizim kendi iç ihtiyaçlarımız içindir, bunun içinde un var, makarna var, bulgur var. Ülke olarak aldığımız yağışlarla hem de üreticilerimizin büyük gayretleriyle Allah'ın izniyle bu sene olumsuzluk yaşamayacağız."

Dünyanın gözü Türkiye'de
Dünya tahıl başta olmak üzere gıda kriziyle karşı karşıya. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Karadeniz'de güvenli koridor oluşturulması, özellikle tahıl taşıyan tankerlerin Karadeniz'e ve limanlara giriş çıkışı ile ilgili konuları görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek.

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