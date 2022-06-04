Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çıldırdı! 'Utanıyorum…' deyip açtı ağzını yumdu gözünü

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul'da eleştirilere yanıt verirken çok sert sözler sarfetti. "Ben deli miyim? Bu kadar büyük siyasi gücü karşıma alayım" sözleriyle siyasetin futbola müdahalesine tepki gösteren Ali Koç, kendisi konuşurken gülen kongre üyesine de "Orada pişkin pişkin gülüyor yanındaki arkadaş” diye tepki gösterdi.

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Teknik Direktörlük koltuğuna Jorge Jesus’u getiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul’da camiaya seslendi. Saat 10.30’da başlayan kurulda, Koç ve yönetiminin geride kalan sezonki mali faaliyetleri oylamaya sunuldu. Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılında yönetim kurulu faaliyeti ve denetim konusunda oy birliğiyle ibra edildi.

Sarı lacivertli kulübün mali durumuyla ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, Başkan Ali Koç’un önemli açıklamalar yaptı. Üyelerin yaptığı eleştirilere yanıt vermek için kürsüye çıkan Ali Koç, Fenerbahçe Koleji ve kombinelere zam konusunda önemli ifadeler kullandı.

Kulübün kendisine 1 kuruş borcu olmadığını söyleyen Koç, “Benim 1 kuruş alacağım yoktur kulüpten. Bir gün çıkıp kulübün borcu var dersem beni ihraç edin” dedi. Fenerbahçe’nin siyasetin içine çekilmek istendiğini söyleyen Koç, “Ben deli miyim? Bu kadar büyük siyasi gücü karşıma almak için buraya çıkayım. Başarısızlığımızı örtbas etmek içinmiş. Çılgın olması lazım insanın” dedi.

Bütçemiz tutmadı, hapse gireceğiz. Ne güzel dünya!

Ali Koç, 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin 22 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine sert çıktı. Yasanın Meclis'ten geçtiğini ve denk bütçe tutturamazsak hapse gireceklerini belirten Koç, "Biz ekonomiden sorumlu değiliz, kurlar arttı. Federasyon indirim yaptı, bütçemiz tutmadı, hapse gireceğiz. Ne güzel dünya. İndirimi yapanların hiçbir sorumluluğu yok." dedi. İşte Ali Koç'un açıklamaları...

Her türlü başarısızlığımı sorgulayın ama finansal konularda...

- İçinde bulunduğumuz finansal şartları en şeffaf şekilde sizlere anlatmaya çalıştık. Konuşmaların içeriği yanlış, bilerek veya bilmeyerek bir şekilde uğraşmış kendine göre tez ortaya koymuş. Bana göre tez yanlış, iyi niyetli olduğunu düşünerek söylüyorum, bir tez ortaya koymuş.

- Her türlü başarısızlığımızı sorgulayın. Ama finansal konuda bizim iyi niyetimize laf ederseniz o zaman birbirimize ters düşeriz. Burada yapılanları hafife alıp, yok efendim biz geldiğimizde kulübün borçlarını karşılayacak denge içindeymiş. Hangi denge? Dünyanın neresinde 10 yıllık stat anlaşmasının 90 milyon eurosu 1 yılda harcanmış?

Fenerbahçe Koleji'nin her yıl 15 milyon lira yükü var

- Fenerbahçe Koleji devredilemezmiş. Niye devredilemez kardeşim? Hangi kulüp eğitimde? Siz şartları biliyor musunuz da devredilemez diyorsunuz. Adamın biri pankart açıyor okulun önünde ‘Fenerbahçe Koleji devredilemez’. Adamın 45 milyar borcu var. O sezon okumaması, kaydının bile yapılmaması lazım. Okulun bize 15 milyon lira yükü olduğunu biliyor musunuz?

- Dünyanın neresinde bir kurum 15 sene kâr yapmadan ticari hayatına devam edebilir? Özelikle futbolda beklenen bu kulüp nasıl koleji devam ettirecek? Bizim yaptığımız iş birliği kolejin kalitesini artırmak. İsmi tartışabiliriz. Her sene 5 milyon lira zararımız var. Bu anlaşma olsaydı, bize 15 milyonluk etki yapacaktı.

- Orada o kadar çok haksız indirim verilmiş insan var ki. Yüzde 40’lara varan indirimler. Bir kişi liste fiyatından okumuyor biliyor musunuz? Müthiş bir okul olursunuz, sahiplerinizin maddi gücü olur. Türkiye’nin en iyi akademik okullarından biri olursunuz, o indirimlerin hiçbiri akademik değil.

Aziz Yıldırım'ın 1 kuruş yardım etmemesi ayıp

- Sayın Aziz Yıldırım’ın alacağı tazminatları Fenerbahçe eğitim kurumlarına devredeceği gün bu anlaşmayı yapmak manidarmış. Ne manidar biliyor musunuz? Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin üniversite kuracağım diye yola çıkıp, ’80 tane iş adamına mektup yazdım, yazıklar olsun bir kişi yardım etmedi. Biz kendimiz karşılayacağız’ diyip 1 kuruş yardım etmemesi. 1 kuruş! Hangisi daha manidar?

Fenerbahçe'den 1 kuruş alacağım yoktur

- Birkaç üyemiz ‘Başkanın borcu, alacağı ne olacak’ diyor. Bu beni çok kırıyor, yoruyor. Dört senedir benim ağzımdan şöyle yaptık, böyle yaptık lafını duymadınız. Duymayacaksınız da. Tamam mı?

- Rica ediyorum bir kez daha bu konuyu gündeme getirmeyin. Benim 1 kuruş alacağım yoktur kulüpten. Bir gün çıkıp kulübün borcu var dersem beni ihraç edin. Orada pişkin pişkin gülüyor yanındaki arkadaş.

Bu konu bir daha gündeme gelmesin! Yazıklar olsun...

- Vergi mevzuatı sebebiyle borçtan düşüyorum yüzde 5. Budur sebebi. Başka hiçbir sebebi yoktur. Yok efendim ben bu borcu tutuyormuşum da. Yazıklar olsun böyle düşünenlere. Bunu bilip de, bunu bana karşı kullananlara yazıklar olsun. Rica ediyorum bu konu bir daha gündeme gelmesin.

Deli miyim bu siyasi gücü karşıma alayım

- Fenerbahçe’yi siyasete karıştırmamak için azami gayret gösteriyoruz. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Ama bizi zorla çekiyorsunuz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi kullanılarak yapılıyor. Destek olun. Bir iki tweet atmak destek olmak değil. Bu camianın hakkını yemenin kolay olmadığını sizler gösterirsiniz. Yok başkan cesur konuştu. Konuştu da ne oldu? Geçmişte gösterebiliyorduk. Şimdi de göstermemiz lazım.

Trabzon'da o paçavrayı astılar...

- Trabzon’da o paçavrayı astılar, derneklerimiz tek tek hareket etti. Münferit taraftarlarımız dava açtı. Bu salonda kaç kişi hukuk adına hareket etti? Ben deli miyim? Bu kadar büyük siyasi gücü karşıma almak için buraya çıkayım. Başarısızlığımızı örtbas etmek içinmiş. Çılgın olması lazım insanın. Hepinizin bu camiaya karşı sorumluluğu var.

Kombinelere yüzde yüz zam!

- Ya biz nasıl ayakta kalmaya çalıştığımızı anlatıyoruz. Birazcık çaya zam gelince işitmediğimiz laf kalmıyor. Kombinelere zam gelecek arkadaşlar. Mecburuz buna. Ve bu zam yüzde 100’ün üzerinde olacak. Lütfen homurdanmayın. Fenerbahçe her şeyden önemli diyorsunuz.

- Hepimiz elimizi taşın altına koymak zorundayız. Biz Covid nedeniyle 1,5 senedir tribünden gelir sağlayamadık. O sizin anlattığınız gelirleri biz yaratmasaydık, bu gemi hiç yüzmeyecekti. Kaynakları daha iyi kullanabilirdik, ona katılıyorum.

Federasyon Başkanı olacak kişinin hiçbir yapıyla ilişkisi olmamalı

- TFF Başkanı olacak kişinin ailesinden hiçbirinin bu yapıyla ilişkisi olmamalı. Söz konusu adayla hiçbir sıkıntım yok, hatta dostumdur. Ama elimdeki bilgilere göre, yumuşak karın olabilecek durum mevcuttur.

- Türk futbolunda FETÖ örgütünün unsurları devam etmektedir. Bir kişi adaydır. Sevdiğim, saydığım, dost bildiğim kişidir. İlerleyen günlerde ifade edeceğim. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye, şaibeye mahal vermemek için.