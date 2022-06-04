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CHP'li il başkanı ve görevden alınan belediye başkanı arasında ipler iyice gerildi

CHP'li il başkanı ve görevden alınan belediye başkanı arasında ipler iyice gerildi

Görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında, ''alenen hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre bir ortamda 'Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?' sorusu üzerine Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım' diye şeklinde ithamda bulunduğu bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından bir soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevden alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında, ''alenen hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"Hırsızın arkasında neden durayım"

İddiaya göre; CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğünde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda 'Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?' sorusu üzerine Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım' diye şeklinde ithamda bulundu.

Bunun üzerine şahıs olayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e iletti. Şahin'in avukatları bu olay sonrası Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar hakkında 'alenen hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu. Avukatın, delil olarak tanık ve müdürlüğüne ait güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiği öğrenildi.

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