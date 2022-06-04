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Ümit Özdağ'dan Beyazıt Öztürk paylaşımı! Gerçek ortaya çıkınca apar topar kaldırdı

Ümit Özdağ'dan Beyazıt Öztürk paylaşımı! Gerçek ortaya çıkınca apar topar kaldırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün paylaşımını alıntılayarak cevap verdiğini sandı hesabın sahte olduğunu anlayınca mesajını hemen sildi.

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medyadaki paylaşımıyla bir anda viral oldu. Özdağ, Beyazıt Öztürk ismiyle açılmış sahte bir hesabın paylaşımını alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu" dedi. Ancak hesabın sahte olduğunu anlayan Özdağ, saniyeler içinde paylaşımını geri sildi.

Sahte hesaptan mülteci tepkisi

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün isminin kullanıldığı hesabın paylaşımında "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanınız olmayacak. Artık ben de buradayım." ifadeleri kullanıldı.

Anında paylaşımını kaldırdı

Ümit Özdağ ise bu paylaşımı alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu" dedi. Ancak olayın aslının anlaşılmasının ardından Özdağ, söz konusu paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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