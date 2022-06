Sahte peygamber harem kurmuş! 78'den fazla eşi var, 24'ü 17 yaşından küçük...

ABD'nin Utah eyaletinde tarikat lideri olan ve kendini 'peygamber' ilan eden Warren Jeffs'le ilgili skandallar ortaya çıktı. 78'den fazla eşi olduğu düşünülen Warren Jeffs tüm 'eşlerini' ise tarikatın yerleşkesine hapsetti. Yalnızca 54 tanesinin 17 yaşından büyük olduğu belirtilen bu kadınların durumu tarikata mensup olmanın bir parçası olarak sayıldı. Çok eşliliği savunarak küçük kızları istismar eden 'sahte peygamber'in karanlık hayatı akıllara durgunluk verecek cinsten.

Abone ol

Dünyanın konuştuğu olay ABD'nin Utah eyaletinde meydana geldi. Lorin C. Woolley tarafından 1929 tarihinde ABD'nin Utah eyaletinde orijinal adı 'Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (FLDS)' olan 'Son Zaman Azizleri İsa Mesih'in Köktendinci Kilisesi' kuruldu.

Bu kilise başlarda kendilerini Hristiyan olarak tanımlayan ve 'bozulmuş' Hristiyanlık dinini en doğru şekilde yaşayanlar olarak gören Mormon mezhebinin kurucusu Son Zaman Azizleri İsa Mesih Kilisesi'ne bağlıydı.

Tarikat üyeleri 'Jeffs'i' peygamber olarak kabul ediyor

Ancak bir müddet sonra çok eşliliği reddetmemesi sebebiyle ana kilise tarafından aforoz edildiler. Günümüzde de ırkçı, homofobik, hükümet karşıtı, baskıcı bir bakış açısına sahip olan tarikata Warren Jeffs liderlik ediyor ve tarikat üyeleri tarafından 'peygamber' olarak kabul ediliyor.

Topluluğa 1986'dan beri 'ruhban' olarak adlandırılan Rulon Jeffs liderlik ediyordu. Ancak 2002 yılında Rulon Jeffs ölünce tarikatın başına oğlu Warren Jeffs geçti.

Çok eşliliği destekliyor

Oldukça radikal bir şekilde çok eşliliği destekleyen bu tarikatın ne tür bir inanca sahip olduğu tam olarak bilinmiyor. Tarikat içindekilerin hayatlarına dair detaya da neredeyse rastlanmıyor. Üyeleri tarafından 'The Creek' (Koy) olarak bilinen bölgede tarikata mensup 10 bin kişinin olduğu düşünülüyor.

Birçok faaliyet yasaklandı

93 yıldır varlığını sürdüren tarikatta Warren Jeffs'in liderliği ele almasıyla birçok yeni düzenleme yapıldı. Köpekler, oyuncaklar, televizyon, gazeteler, internet, doğum günü ve Noel kutlamaları, festivaller, geçit törenleri, kampçılık ve balık tutma dahil olmak üzere çoğu faaliyet yasakladı.

Anlamsız birçok yasak sapkınlıklara dönüştü

Tarikata göre kadınların vücutları teşhir edilemeyen kutsal tapınaklar olarak kabul edildiğinden, boyunlarından ayak bileklerine kadar örtünmek şart. Öyle ki sürdükleri yaşam biçimi dolayısıyla kadınların hayatı akıllara Margaret Atwood'un meşhur distopik romanı 'Damızlık Kızın Öyküsü'nü getiriyor. Kitaptaki çoğu detay da gerçek hayattaki FLDS tarikatının öğretileriyle eşleşiyor. Bu tarikatta kadınların saçlarını kesmesinin yasak olması gibi anlamsız birçok yasağın, büyük sapkınlıklara dönüştüğü görülüyor.

'Sahte peygamber' ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Tarikatın eski lideri Warren Jeffs'in şu an hapishanede olmasının en büyük sebebi ise yine tarikatın içindeki sapkınlıklar. 'Sahte peygamber' kilisesinin 'manevi evlilikler' olarak kabul ettiği birlikteliklerde çocukları 'gelin' olarak alıkoymak ve cinsel saldırı suçundan 2006 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Jeffs hapishanede olmasına rağmen topluluğun hâlâ büyük bir kısmı onun tarikatı uzaktan kontrol ettiğine inanıyor.

78 tane eşi var

Çok eşliliği destekleyen ve normalleştiren bu tarikatta Warren Jeffs'in bazıları 12 yaşında olan çocuklarla yaptığı evlilikleri bile normal olarak kabul edildi. 78'den fazla eşi olduğu düşünülen Warren Jeffs tüm 'eşlerini' ise tarikatın yerleşkesine hapsetti. Yalnızca 54 tanesinin 17 yaşından büyük olduğu belirtilen bu kadınların durumu tarikata mensup olmanın bir parçası olarak sayıldı.

Hapishanede kendini asmaya çalıştı

Son Zaman Azizleri İsa Mesih'in Köktenci Kilisesi'nin içinde yaşananlar ise 2006 yılında ortaya çıktı. Warren Jeffs, FBI'ın en çok arananlar listesine girdi. Kısa bir süre tutuklanınca 500'e yakın çocuk, genç kız tarikata ait olan çiftlikten uzaklaştırıldı. Jeffs de cezaevine konulduktan 1 yıl sonra hapishanede kendini asmaya çalıştı. Başarısız olunca 2009 yılında ölüm orucuna girdi ama çok sürdüremeden sonlandırmak zorunda kaldı. Son olarak tarikat lideri, 2011 yılında hapishanede bilinmeyen tıbbi bir sebepten ötürü komaya girdi.

'İfade vermek için uygun değil'

Jeffs birden fazla genç kıza cinsel istismarında bulunmaktan yargılanırken, 2017 yılında çocukken Jeffs tarafından taciz edildiğini söyleyen bir kadın ona dava açtı. Girdiği komadan sonra bir türlü toparlanamadığı iddia edilen Jeffs ise mahkeme dosyasında yer alan kayıtlara göre zihinsel bir çöküntü yaşıyordu ve aleyhindeki cinsel istismar davasında kendisini savunmak için ifade vermeye uygun görülmedi. FLDS üyeleri, 2006'dan beri cezaevinde olmasına rağmen Jeffs'i hâlâ liderleri olarak görüyorlar. Tarikat mensuplarına göre o, 'Tanrı ile konuşan bir peygamber' ve bu yüzden onun herhangi bir suçu yok.

Hayatı belgesel oluyor

Reşit olmayan kızların manevi duygularını sömürerek onlarla evlenen pedofil tarikat lideri Warren Jeffs'in karanlık hayatının detayları bugünlerde belgesele dönüştürülüyor. Dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanacak belgeselde Jeffs'in kendi kendini 'peygamber' ilan etmesinden, 1990'lardan beri yüzlerce kadını katı kurallarıyla tutsak etmesi ve onlarca genç kızla evlenmesine kadar tüm ayrıntılar yer alacak.