BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20
HABER /  DÜNYA

83 yaşındaki Japon Horie Keniçi, Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti

83 yaşındaki Japon Horie Keniçi, Pasifik'i yat üzerinde tek başına geçti

Japon maceraperest Horie Keniçi, Pasifik Okyanusu'nu yat üzerinde tek başına geçen en yaşlı kişi unvanını elde etti.

Abone ol

ABD'nin batı kıyısındaki San Francisco'dan 27 Mart'ta denize açılan 83 yaşındaki Horie, 69 günlük seyahat sonrası Japonya'ya ulaştı.

Horie, bitiş çizgisi kabul edilen, Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama ile Tokuşima eyaletleri arasında Kii Kanalı'na yerel saatle 02.39'da ulaştı.

Tarihe geçti

Pasifik Okyanusu'ndaki 8 bin 500 kilometrelik mesafeyi yat üzerinde tek başına durmaksızın geçen Horie, bunu gerçekleştiren en yaşlı kişi oldu.

Seyahat sonrası Horie "Büyük bir sorun yaşamadan eve döndüğüm için oldukça mutluyum" dedi.

Bir ton ağırlığında, 6 metrelik yat "Suntory Mermaid" seyahat boyunca kendi bünyesindeki elektrik ihtiyacını, taşıdığı güneş panellerinden sağladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıda 'rüşvet' skandalı! Ağır Ceza Reisi 7 milyon lira rüşvet alıp müebbet hapis yatan PKK'lıyı tahliye etti
Yargıda 'rüşvet' skandalı! Ağır Ceza Reisi 7 milyon lira rüşvet alıp müebbet hapis yatan PKK'lıyı tahliye etti
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Balıkesir depremi sonrası ürküten uyarı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Balıkesir depremi sonrası ürküten uyarı
Nagehan Alçı'dan Merkez Bankası ve Kavcıoğlu hakkında bomba iddia: Zorluk çıkardığını işitiyorum
Nagehan Alçı'dan Merkez Bankası ve Kavcıoğlu hakkında bomba iddia: Zorluk çıkardığını işitiyorum
Suriye operasyonu için hazırlıklar tamam! Üst düzey Türk yetkili "İranlılar daha çok rahatsız olacak" dedi
Suriye operasyonu için hazırlıklar tamam! Üst düzey Türk yetkili "İranlılar daha çok rahatsız olacak" dedi
Enflasyon asgari ücretin 1117 lirasını buhar etti
Enflasyon asgari ücretin 1117 lirasını buhar etti
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçaklayıp kaçtı
Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçaklayıp kaçtı
Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı vefat etti
Abdullah Çatlı'nın annesi Remziye Çatlı vefat etti
"Türkler adaları işgal edecekler" Yunan basını ne yazacağını şaşırdı!
"Türkler adaları işgal edecekler" Yunan basını ne yazacağını şaşırdı!
Beşiktaş, FIBA'daki hukuk mücadelesini kazandı! İki isim 23 yaşına kadar Beşiktaş'ın malı
Beşiktaş, FIBA'daki hukuk mücadelesini kazandı! İki isim 23 yaşına kadar Beşiktaş'ın malı
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ve ekonomiyi karara bağlayacak
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ve ekonomiyi karara bağlayacak