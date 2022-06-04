AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ve ekonomiyi karara bağlayacak

AK Parti kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda kritik 3600 ek gösterge, dış politika ve ekonomiyle ilgili kararlar alınması bekleniyor. 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcılar, Kızılcahamam ilçesindeki otele gelmeye başladı.

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Gelecek yıl yapılacak seçimlerin görüşüleceği kampta, ekonomi, 3600 Ek Gösterge, dış politika gibi Türkiye’nin gündemindeki önemli başlıklarda da kararlar alınacak.

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam’da bugün kampa giriyor. 3 gün sürecek kampta 2023 seçimlerine yönelik hazırlıklar masaya yatırılacak. Ekonomi, 3600 Ek Gösterge, dış politika gibi Türkiye’nin gündemindeki önemli başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında karara bağlanacak. Fahiş kira artışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar da kamp çerçevesinde ele alınacak.

Bu arada, kampın yapılacağı otelin etrafına ve ilçedeki bazı caddelere “Evinize hoş geldiniz Başkomutan’ımız”, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız şehitler ve kahramanlar diyarına hoş geldiniz”, “Rahat ol Türkiye emin ellerdesin”, “Türkiye’nin değil dünyanın lideri” yazılı pankartlar asıldı. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün hikâyelerinin yer aldığı “Dünya Ortak Evimiz” kitabı da katılımcılara hediye edildi.

Kamp, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak, ardından kapalı oturumlar düzenlenecek. Bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunumlar yapacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı için Kızılcahamam'a gelen katılımcılar, toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e giriş yapıyor.

Kamp programı boyunca en az miktarda atık üretmek, atıkları ayrı biriktirerek, geri dönüşüme kazandırmak, organik atıkları kompost olarak değerlendirmek gibi uygulamalarla Sıfır Atık Projesi’ne uygun bir süreç yönetilecek.

Toplantı sonunda oluşacak karbon ayak izinin azaltılması amacıyla her bir katılımcı için 3 adet fidan dikilecek.