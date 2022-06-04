Şamil Tayyar: Rakip cumhurbaşkanı adayını muhalefet değil TÜİK açıkladı

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan yüzde 73.5 enflasyon tepkisi... Tayyar, "Rakip cumhurbaşkanı adayını muhalefetten beklerken TÜİK açıkladı" diyerek hayat pahalılığını eleştirdi.

Abone ol

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, resmi rakamlara göre yüzde 73'ü aşan enflasyon rakamlarının seçimlerde AK Parti için en büyük tehdit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip adayın muhalefetten beklenirken TÜİK tarafından açıklandığını belirten Tayyar'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Şamil Tayyar, Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu: "2023’e doğru. Rakip adayı muhalefet partilerinden beklerken TÜİK açıkladı. En zorlu rakibimiz, yüksek enflasyon."

TÜİK'e göre enflasyon mayısta yüzde 2,98 arttı, yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu. ENAG'a göre ise, Mayıs 2022'de enflasyon yüzde 5,46 olurken yıllık enflasyon yüzde 160,76'ya yükseldi.