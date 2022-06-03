ABD'de kripto para dolandırıcılığında 2021'in bedeli ağır oldu

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2021'in başından bu yana 46 binden fazla kişinin dolandırıcılık nedeniyle 1 milyar doların üzerinde kripto para kaybettiğini bildirdi

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FTC'den yapılan açıklamada, Ocak 2021'den mart ayına kadar olan süreçte, tüketicilerin kripto para birimlerini içeren dolandırıcılıklar nedeniyle 1 milyar doların üzerinde kayıp yaşadığı aktarıldı.

Kripto paranın birçok dolandırıcı için hızla en çok tercih edilen ödeme şekli haline geldiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu dönemde 46 binden fazla kişinin dolandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kripto para kayıplarının çoğunun sahte kripto para yatırım fırsatlarıyla ilgili olduğu belirtilerek, sahte yatırım vaadiyle gerçekleşen dolandırıcılıklardan sağlanan tutarın Ocak 2021'den bu yana toplam 575 milyon dolar olduğu bildirildi.

En çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden birinin de insanların haklarında soruşturma açılabileceği iddia edilerek paralarını kripto para birimine dönüştürmelerini sağlamak olduğu aktarılan açıklamada, insanları aşk ilişkisi aracılığıyla kripto para yatırımı yapmaya ikna etmenin ise bir diğer yöntem olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıkların genellikle sosyal medyada başladığı, 2021'den bu yana kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılık bildiren tüketicilerin yaklaşık yarısının bu dolandırıcılığın bir sosyal medya platformunda bir reklam, gönderi veya mesajla başladığını bildirdiği kaydedildi.

FTC'nin açıklamasında, 20-49 yaş arasındaki kişilerin kripto para dolandırıcılığı yaşama ihtimalinin daha büyük yaş gruplarına kıyasla 3 kat fazla olduğu, ancak daha büyük yaş gruplarının kripto para dolandırıcılıklarında daha fazla para kaybettiği aktarıldı.