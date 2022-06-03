Ali Koç'un "En üst seviye teknik direktör..." sözleri tartışma yarattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye teknik direktörü getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler Portekizli teknik direktör için imza töreni düzenledi.

Törende bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Ali Koç, "Zor bir karar benim için, bizim için. Ancak bu karar birden bire filizlenen bir karar olmadı. Sezonu bir kez daha istediğimiz noktada bitiremedik. İsmail hocaya teşekkür ediyorum ama asıl teşekkürü yarın hep beraber yapacağız. Bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye teknik direktörü getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Ali Koç'un bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar:

İşte Süper Lig'de görev almış bazı üst düzey hocalar:

Aragones: 2008-2009 Fenerbahçe (İspanya - Avrupa Şampiyonu)

Joachim Löw: 1998-1999 Fenerbahçe, 2001 Adanaspor (Almanya - Dünya Kupası)

Mircea Lucescu: 2000-2002 Galatasaray, 2002-2004 Beşiktaş (2 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 9 Ukrayna Şampiyonluğu)

Frank Rijkaard: 2009-2010 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Şampiyonluğu)

Guus Hiddink: 1990-1991 Fenerbahçe (Şampiyon Kulüpler Kupası, 6 Hollanda Şampiyonluğu)

Vicente del Bosque: 2004-2005 Beşiktaş (İspanya - 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonluğu - 2 Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Ligi Şampiyonluğu)

Roberto Mancini: 2013-2014 Galatasaray (İtalya - Avrupa Şampiyonu, 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 1 İngiltere Premier Lig Şampiyonluğu)

Jorge Jesus: 2022-2023 Fenerbahçe (3 Portekiz Ligi Şampiyonluğu, 1 Libertadores Kupası, 1 Sudamericana)