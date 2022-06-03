DEVA Partisi lideri Ali Babacan: HDP ile diyaloğumuz var

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile diyalogları olduğunu belirtti. Babacan, 6'lı masaya ilişkin ise "Cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim konuşulmadı. 6'lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisinin adayı Ali Babacan'dır" dedi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve il binası açılışını yapmak üzere Bolu'ya geldi. İlk ziyaretini İzzet Baysal'ın anıt mezarına yapan Babacan, yürüyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir vatandaşın, "6'lı masada Halkların Demokratik Partisinin (HDP) olup olmadığını merak ediyorum" şeklindeki sorusuna Babacan, "O masada HDP'yi görüyor musunuz?" şeklinde cevap verdi. Vatandaşın, "Altta var, üstte var diyorlar" demesine ise Babacan, "Yalan söylüyorlar" dedi. Babacan, "HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda iş birliği yok" ifadelerini kullandı.

"6'lı masada uzlaşma olmazsa adayım"

Babacan, 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını da ifade ederek, "Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6'lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisinin adayı Ali Babacan'dır" diye konuştu.