CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu verdiği cevaplarla kendini yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği sorulara cevap veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki açıklamalarını unuttu. Türkiye'nin Mavi Vatan politikası konusunda Kılıçdaroğlu, "İşgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz" demişti. Oysa 4 gün önceki 6'lı masa toplantısında Mavi Vatan politikası 'maceracılık' olarak nitelenmişti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorduğu sorulara cevap veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanıtlarıyla kendini yalanladı. Erdoğan'ın 'terör örgütlerini destekleyip desteklemediği' sorusuna, "Hepsine lanet olsun" cevabını veren Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin ismini yine söyleyemedi. CHP lideri, daha önce yaptığı bir açıklamada öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini ve öldürülmemeleri gerektiğini belirtmişti. Yine Kemal Kılıçdaroğlu, KHK'larla kamudan atılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerini göreve iade edeceğini söylemişti.

Tezkereye 'hayır' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu, "Sınır ötesi operasyonları destekliyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Türkiye sınır ötesi operasyon yapmalıdır. Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz" yanıtını verdi. Ancak CHP lideri, mecliste Suriye ve Irak'a iki yıllığına sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye Halkların Demokratik Partisinden (HDP) gelen baskılar üzerine 'hayır' oyu kullandığını unuttu. Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonu için de şehrin içine girilmesini doğru bulmadığını belirtmişti.

Adeta savaş ilan edilmesini istedi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Mavi Vatan'la ilgili, "Akdeniz ve Ege'de sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, değil mi?" sorusuna, "Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege'de baskıyı artırmamız şarttır. Yüreğin varsa işgal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz" cevabını verdi. CHP Genel Başkanı, bu cevabıyla adeta Yunanistan'a savaş ilan edilmesini istedi.

Oysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği 6'lı masa, 29 Mayıs'taki toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Mavi Vatan için 'macera' demişti. Açıklamada, "Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır" ifadesi yer almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz de Türkiye'nin Mavi Vatan savunmasına karşı çıkmış, Mavi Vatan siyasetinin saldırgan ve yayılmacı olduğunu iddia etmişti.

(YENİ ŞAFAK)