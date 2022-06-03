Cezaevinde intihar etmişti! 3 aylık Elif bebeğin ölüm nedeni bakın ne çıktı

ANTALYA’nın Serik ilçesinde babası tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddia edilen 3 aylık Elif bebeğin otopsi raporunda, darba bağlı travmatik bulguya rastlanılmadığı, tanısı konulmayan bir hastalık sonucu vefat ettiği ortaya çıktı.

Abone ol

Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'taki bir apartman dairesinde 16 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında kira parası yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmada Mustafa G. önce Beyza Topçu’yu ardından gürültüye uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti. Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Beyza Topçu, polis merkezine giderek baba Mustafa G.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde asılı halde ölü bulundu

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Mustafa G., 18 Kasım 2021 tarihinde koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Mustafa G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesi babayı suçlamıştı

Anne Beyza Topçu ise Mustafa G.’nin kendisini ve bebeğini darp ettiğini iddia etmişti. Topçu, şunları söylemişti:

“Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim."

Otopsi sonucuna göre, tanısı konulamayan bir hastalık sonucu ölmüş

Minik Elif’in ölüm nedeni ise çıkan otopsi sonunda belli oldu. Raporda, yapılan dış muayene tespit edilen lezyonların lokalizasyonu ve ağırlık itibariyle ile ölüm meydana getirilebilecek nitelikte olmadığı, iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması tarif edilmediği dikkate alındığında; bebeğin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri ile zehirlenerek öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı belirtildi.

Yine raporda bebeğin ölümünün otopside tanısı konulamayan hastalık sonucu meydana geldiği oy birliği ile kabul edildi.