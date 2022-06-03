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Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan rakibi Özbek'e davet

Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan rakibi Özbek'e davet

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, rakibi Dursun Özbek'i müzakereye davet etti.

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Başkan adaylarından Hamamcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın yakın geçmişini doğru tahlil etmek, güncel durumu eksiksiz anlamak ve kulübümüzün önündeki fırsatları, riskleri ve çözüm alternatiflerini birlikte değerlendirmek üzere 11 Haziran 2022 seçimleri öncesi iki başkan adayının GSTV'de karşılıklı olarak görüş, öneri ve yaklaşımlarını müzakere davetimi kulüp başkan adayı olarak Sayın Dursun Özbek'e teklif ediyor, dilediği tarihte karşılıklı gündemi ve geleceği konuşmak, Galatasaraylıları aydınlatmak arzumu paylaşmak istiyorum.

Bu konuda kulübümüzün en yüksek ve bağımsız istişare kurulu olan divan kurulumuzun gerekli koordinasyon için inisiyatif almasını temenni ederim."

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