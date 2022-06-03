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AK Parti 24 maddelik teklifi Meclis'e sundu stokçulara ağır ceza geliyor

AK Parti 24 maddelik teklifi Meclis'e sundu stokçulara ağır ceza geliyor

AK Parti'nin 24 maddelik 6. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Fiyatları etkileme, mal-hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması vb. içeren 24 maddelik teklifimizi Meclis'e sunduk.

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